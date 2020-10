Serie A, la Juve di Pirlo inciampa ancora: solo 1-1 con il Crotone

La Juventus ancora non si sblocca fuori casa. Contro il Crotone nell’anticipo del sabato sera finisce solo 1-1: Simy porta in vantaggio i padroni di casa su calcio di rigore (provocato da Bonucci), poi è Morata a pareggiare i conti prima della fine del primo tempo su assist di Chiesa. Nella ripresa rosso diretto a Chiesa per un intervento in ritardo su Cigarini. La Juve, priva di Cristiano Ronaldo fermato dal Coronavirus, trova però la forza di colpire un palo con Morata e poi ancora lo spagnolo trova la zampata del 2-1 prima che il Var lo annulli per fuorigioco.

La Juventus in stagione ha vinto in casa con la Sampdoria 3-0, poi pareggiato 2-2 a Roma e vinto 3-0 a tavolino contro il Napoli prima del pareggio di stasera. Col risultato di stasera sale a 8 punti, gli stessi del Napoli e a meno quattro dal Milan capolista.