Serie A, la doppietta di Lautaro stende il Monza. La Fiorentina a valanga sul Genoa

Si chiude anche il posticipo di questo primo venerdì di Serie A. A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi non stecca l'esordio davanti ai propri tifosi. A decidere il match il solito Lautaro Martinez autore di una doppietta. A Marassi invece, la Fiorentina cala il poker contro il Genoa di Alberto Gilardino alla prima panchina nella massima serie. Decisive le reti di Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora per i viola e di Biraschi per i rossoblù. Primi tre punti dunque per Inzaghi e Italiano che raggiungono il Napoli e il Verona vittoriose nel pomeriggio contro Frosinone ed Empoli.