Serie A, Kulusevski regala i tre punti al Parma: Brescia sconfitto 2-1

Il sabato di Serie A si apre con una vittoria esterna, quella del Parma, che al Rigamonti batte 2-1 il Brescia. Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi, è Darmian, al 59′, a sbloccare il punteggio, realizzando il suo gol numero uno in campionato. La formazione di Diego Lopez reagisce subito e tre minuti più tardi pareggia con l’ex Dessena, bravo a sfruttare l’errore in impostazione di Sepe. Ma all’81’ ecco la perla che decide l’incontro: il destro a giro di Kulusevski che non lascia scampo ad Andrenacci. Con questi tre punti, il Parma, già salvo, sale a quota 46, al nono posto assieme al Verona. Il Brescia, retrocesso, resta in penultima posizione.