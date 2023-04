Serie A, Juventus-Verona 1-0: Kean regala tre punti ad Allegri

Allo Stafium la Juve batte il Verona 1-0. Gli ospiti comunque hanno combattuto contro la squadra di Allegri e hanno creato le occasioni più rilevanti del primo tempo, con un atteggiamento da chi non ha davvero più nulla da perdere. Dopo solo due minuti Duda impensierisce un attento Szczęsny che salva il risultato. Pochi minuti dopo la conclusione a rete di Depaoli sfiora il palo della porta bianconera. Nella ripresa però è la Juve a sbloccare il risultato al 55' con Kean, come all'andata. Locatelli imbecca per l'attaccante, che in area di rigore stoppa e fredda Montipò, per l'1-0 bianconero. E' il gol che decide la partita e porta la Juventus a 44 punti in classifica (nonostante i -15) a tre punti dal sesto posto.