La Juventus batte il Venezia nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri spazzano via la squadra di Nicola vincendo 4-0 grazie alle reti di Woltemade, Kolo Muani, Cabal e Koopmeiners. Decisivo l'ingresso nella ripresa del centravanti tedesco che ha prima sbloccato il match poi ha fornito l'assist per il centrocampista ex Atalanta. La Juventus aggancia il sesto posto in classifica e rimane a nove punti dalla Roma. Sprofonda il Venezia che rimane al penultimo posto.