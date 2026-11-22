I bianconeri salgono al sesto posto, la Roma rimane a +9
Gasperini e la battuta in conferenza stampa: "Tre sconfitte dopo le soste? Brutta roba..."
La Juventus batte il Venezia nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri spazzano via la squadra di Nicola vincendo 4-0 grazie alle reti di Woltemade, Kolo Muani, Cabal e Koopmeiners. Decisivo l'ingresso nella ripresa del centravanti tedesco che ha prima sbloccato il match poi ha fornito l'assist per il centrocampista ex Atalanta. La Juventus aggancia il sesto posto in classifica e rimane a nove punti dalla Roma. Sprofonda il Venezia che rimane al penultimo posto.
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