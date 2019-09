Serie A, Juventus-Spal 2-0: Pjanic e Ronaldo spazzano via la squadra di Semplici

La Juventus vince all’Allianz Stadium senza soffrire. Un gol per tempo e il risultato finale che dice 2-0 per la squadra di Sarri contro la Spal. Apre Pjanic, al suo secondo gol consecutivo dopo quello fatto martedì a Brescia. Nella ripresa ci prova più volte Ronaldo che viene fermato sempre da Berisha. Nei minuti finali, però, il portoghese trova di testa la rete del raddoppio e al triplice fischio la squadra banconera è di nuovo prima in classifica in attesa della sfida delle 18 tra Sampdoria e Inter.