Uno spettatore urla “Forza Lazio”, Pandolfi risponde: “C'è solo la Roma”. E scatta l'applauso

La Juventus di Spalletti torna a vincere dopo la sconfitta contro il Genoa nel turno infrasettimanale e sale al settimo posto in classifica con 17 punti. Contro il Napoli all'Allianz Stadium, in un clima di contestazione, il primo tempo termina a reti bianche. Al 70', poi, Alajbegovic sblocca il match con una gran conclusione da fuori. Cinque minuti dopo gli azzurri restano in inferiorità numerica per la doppia ammonizione e conseguente espulsione di Marianucci e, all'87', Boga chiude definitivamente la partita con un destro a giro chirurgico. Resta ottavo con 14 punti il Napoli di Allegri.