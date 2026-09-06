È ancora una volta Federico Gatti il bomber a sorpresa di Spalletti. La Juventus soffre e va sotto all'Allianz contro il Milan, ma la riprende nel finale. Il primo tempo finisce senza gol nonostante i tentativi di Alajbegovic e Nico Gonzalez, mentre nel secondo i rossoneri vanno in vantaggio col neo entrato Cissè che al 68' segna un gran gol. Nel finale l'esordio di Woltemade dà coraggio ai bianconeri che riescono a trovare la rete del pareggio su cross di Koopmeines con la testa di Gatti in pieno recupero. Juventus e Milan si fermano entrambe a 7 punti dopo le prime tre, con Inter e Roma a +2.