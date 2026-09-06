Incredibile a Firenze: Fabio Grosso è stato ufficialmente esonerato dopo sole tre partite alla guida dei viola. Una decisione che la Fiorentina ha preso dopo le tre sconfitte con Roma, Frosinone e Torino e che ha comunicato negli ultimi minuti con una nota ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile". Seguiranno aggiornamenti sul futuro della panchina dei viola. Un esonero che ricorda molto - purtroppo - quello di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma dopo il pareggio di Marassi.