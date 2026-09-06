La Roma in mano. Gasperini la stringe forte a sé. La sente ormai dentro la sua idea di calcio, il suo sistema di gioco che cambia sempre al momento giusto e contro l’avversario giusto. Intensa, aggressiva e dominante. Il rodaggio nella stagione passata, lo scatto nella partenza di questa. Il suo metodo funziona e alla grande. La febbre del sabato sera è ancora altissima. In città come allo stadio. Anche a Trigoria. Il successo contro l’Atalanta, tiro al bersaglio con le 39 conclusioni verso la porta di Carnesecchi, è il manifesto del programma di Gian Piero che si sta trascinando dietro giocatori e tifosi. I giallorossi si divertono e divertono, slogan tornato d’attualità. Vincono i singoli con le loro prodezze. Ma c’è la firma dell’allenatore che li guida all’assalto dal primo all’ultimo minuto. E che interviene quando deve, soprattutto se il match sta prendendo una brutta piega, per non arretrare e perdersi. Cinque cambi per riprendere la gestione della partita e andare a dama. Di forza e con qualità.

Le mosse di Gasperini per rimontare l'Atalanta

per il ribaltone. Sistemate dentro al secondo tempo per ridare freschezza/brillantezza al. E, a guardare bene, per avere più. Fuori, subito dopo la rete di Ederson (minuto 3) per vantaggio dell’Atalanta, i più giovani, i diciannovenni. Dentro (10’)sulla fascia destra eche si va a piazzare dietro. Altro che ruolo inedito per Matias. Lì ha giocato a Lecce e anche in tre dei test estivi giocati all’estero. Da. Come nella migliore prestazione della Roma del campionato scorso: il 25 gennaio, 1-1 contro il Milan, stessi protagonisti. Lui dietro a Bobby e Paolino. Ogni tanto vale la pena ricordarlo a chi dimentica., semplice aggiustamento quando si affrontano rivali con la difesa a quattro. Non basta, però. E qui la gente, quando vede (18’) il quarto uomo alzare il cartello con il numero 14, si chiede:Sussurri e borbottii accompagnano la sostituzione. Esce, il capocannoniere. Tocca a. E tanto per non farsi mancare niente,per. Gasperini li vede. Il centravanti fatica davanti, il difensore dietro. C’è da. Il terzo ingresso diventa il più prezioso (22’)., grande contro Scamacca nel primo tempo, dopo l’intervallo soffre e non poco contro. Debutta. Ultimo uomo davanti a Svilar e presto primo assaltatore del fortino di. C’è più di metà tempo (e il recupero) da giocare.di movimento su dieci sono diversi. Finisce l’apnea giallorossa. Si riparte. E, superato lo sbandamento di inizio ripresa, non c’è - di nuovo - più partita sulla spinta di chi è appena entrato. Quattro su cinque sono. E non c’è bisogno di aggiungere altro. Non è necessario parlare di garra. In campo anche il quinto, il più talentuoso.si massaggia l’inguine a sinistra, ma Gian Piero. Sarà lui a mandare in porta Soulé, match winner dopo il pari di Hermoso.

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L'importanza dei cambi: il mercato firmato D'Amico

Lafa lae conferma che il mercato diha avuto una logica nella scelta dei ricambi. Altri titolari da aggiungere alla rosa che, come hanno spiegato l’allenatore e il diesse, è rimasta. Numericamente è inferiore a quella dell’anno scorso. Ma, proprio contro l’Atalanta, è tecnicamente migliorata. Nellae nell’. Quello che ci vuole per il ritorno in, da giovedì a Istanbul.Laè, dunque,. Lo dimostra il mancato utilizzo dicontro l’Atalanta. Rinuncia voluta per l’urgenza di cambiare in altri reparti. Al tempo stesso, però, deve essere chiaro chedi strappo, di piede destro o sinistro fa lo stesso,. Se Gasperini lo avesse avuto contro Sarri, lo avrebbe messo al posto di, costretto a finire la gara con i crampi.