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Percassi aggredisce verbalmente D'Amico. La Roma: "Inaccettabile". Risponde l'Atalanta

Luca Percassi, ad dell’Atalanta e vice presidente di Lega, ha aggredito verbalmente Tony D’Amico dopo Roma-Atalanta. Il direttore sportivo giallorosso non ha replicato e si è avviato verso le auto parcheggiate poco fuori l’ingresso della Monte Mario. La Roma, ovviamente, ha difeso il suo dirigente e in mattinata ha diramato un comunicato ufficiale: "L'AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni". Non si è fatta attendere la risposta dell'Atalanta che nel pomeriggio ha replicato con una nota: "Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi. Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate".

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