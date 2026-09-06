Si è sbloccato Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, alla terza gara con la maglia del Bologna, ha trovato il gol del pareggio contro il Sassuolo in pieno recupero dopo la respinta di Muric. A sorprendere, però, è stata soprattutto l'esultanza rabbiosa dell'ex giallorosso che si è scagliato sulla bandierina del corner e si è anche tolto la maglia (con conseguente cartellino giallo). A Roma, invece, l'ucraino era stato molto criticato per le sue (non) esultanze. Il centravanti - attualmente in prestito al Bologna - è tornato a segnare dopo mesi complicati tra infortuni pesanti e la poca stima di Gasperini che non lo ha mai ritenuto al centro del suo progetto.