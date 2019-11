Serie A, Juventus-Milan 1-0: decide Dybala, i bianconeri si riprendono la vetta

Il dodicesimo turno della Serie A si è chiuso con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Partita equilibrata, la distanza di 16 punti tra le due squadre non si nota e i rossoneri hanno diverse occasioni. La squadra di Sarri doveva rispondere alla vittoria dell’Inter, ma non riesce a trovare il bandolo della matassa. Poi l’ingresso di Dybala al posto di Ronaldo, con il portoghese per niente contento all’uscita (è andato diretto negli spogliatoi) e polemico nei confronti di Sarri. L’argentino sale in cattedra e costruisce con Higuain il gol dell’1-0 al 77′: magia di Dybala che salta secco Romagnoli in area e buca Donnarumma con un diagonale chirurgico. Ottima partita del Milan, che però non basta ed esce dal campo con zero punti: i rossoneri restano a 13, +4 sul terzultimo posto e -11 dal quarto posto del Cagliari. La Juventus, invece, si riprende la testa della classifica e scavalca nuovamente l’Inter salendo a 32, una lunghezza sulla squadra di Conte.