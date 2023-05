Serie A, Juventus-Milan 0-1: i bianconeri restano a -1 dalla Roma

All' Allianz Stadium il Milan batte 1-0 la Juventus nel match a chiusura del 37° turno di Serie A. Il gol della vittoria lo firma Giroud al 40' con un colpo di testa su crossa dalla trequarti di Calabria. I bianconeri, privi di Vlahovic, si rendono pericolosi nel primo tempo con Kean e Chiesa, ma non riescono a trovare il pareggio. Nella ripresa Szczesny evita il bis su Saelemaekers. Quello di Giroud è il gol che decide la partita. Con questa vittoria il Milan consolida il quarto posto in classifica che la qualifica alla prossima Champions League, mentre la Juve, penalizzata di 10 punti, resta a -1 dalla Roma.