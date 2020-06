Serie A, Juventus-Lecce 4-0: bianconeri a +7 sul secondo posto

Nessuna sorpresa nell’anticipo della 28esima giornata di campionato. La Juventus supera il Lecce in casa e vola a più 7 sulla Lazio, anche se con una partita in più. I bianconeri soffrono nel primo tempo contro la squadra di Liverani, che si guadagna anche diverse occasioni. I pugliesi, però, sbagliano parecchio in difesa e al 31′ restano in dieci per il rosso diretto a Lucioni, che incespica sul pallone e ferma Bentancur lanciato in porta. Partita in discesa per la Juve, che spreca parecchie occasioni clamorose sia con Ronaldo che Bernardeschi. Nella ripresa match a senso unico: al 53′ vantaggio firmato Dybala, poi la chiude lo stesso CR7 a 62′ su calcio di rigore. Nel finale la Juve si diverte e firma il poker con le reti di Higuain e de Ligt. La squadra di Sarri sale a 69 punti, +7 sulla Lazio che dovrà giocare con la Fiorentina +11 sull’Inter impegnata a Parma.