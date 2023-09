Serie A, Juventus-Lazio 3-1: Vlahovic e Chiesa piegano Sarri

La Juventus batte la Lazio nel primo anticipo della quarta giornata. Gli uomini di Allegri superano i biancocelesti grazie alla doppietta di Vlahovic e la rete di Chiesa. Inutile il provvisorio 2-1 di Luis Alberto. I bianconeri trovano la seconda vittoria di fila dopo il successo con l'Empoli. Terza sconfitta in tre giornate di campionato per la Lazio che non riesce a dare continuità al successo esterno con il Napoli.