Con la nazionale Donyell non sembra più lo stesso. E così l'Orange ha deciso di affiancargli un insegnante speciale
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Bastano due errori per scatenare social e tifosi. Nonostante una seconda parte di stagione da 15 gol in 20 partite alla Roma, Donyell Malen è finito al centro delle critiche per le due occasioni mancate nelle amichevoli pre Mondiale. Ronald Koeman, ct dell'Olanda, non è preoccupato e ha confermato che sarà proprio Malen a giocare dal 1' all'esordio contro il Giappone: "Lui ha dimostrato di saper segnare. Non ha completamente dimenticato come si fa. Sarebbe più preoccupante se dipendesse dall'impegno, ma non è questo il caso. Però l'efficienza è decisiva nel calcio. Quella è stata molto bassa, troppo bassa". Un problema che forse dipende dal colore della maglia dato che in giallorosso Malen ha segnato praticamente ad ogni pallone toccato.
Un professore speciale per il MondialeLo staff dell'Orange dovrà comprendere come farlo rendere al meglio in campo, ma intanto Donyell si sta allenando da diversi giorni proprio con Van Nistelrooy. Un professore speciale, centravanti leggendario del Manchester United con cui ha segnato 150 gol in 219 partite. Di certo Ruud darà una mano a tutti lì davanti, anche se Koeman in conferenza stampa ha voluto scherzare riferendosi agli errori degli attaccanti: "C'è da febbraio, ah allora è colpa sua...". Poi, però, lo ha elogiato in vista di un Mondiale che l'Olanda vuole vincere a tutti i costi: “Lo vedo tutti i giorni in giro con il suo portatile e seduto con i ragazzi, per mostrare filmati, per parlare di scelte. Ruud ha grande esperienza e può aiutarci tanto”.
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