Serie A, Juventus-Lazio 3-0: bianconeri al terzo posto

La domenica della quindicesima giornata di Serie A, che chiude il 2022 prima del Mondiale, termina con il match tra Juventus e Lazio. I bianconeri passano in vantaggio al minuto 43 con il gol di Kean. Nella ripresa arriva anche la doppietta dell'attaccante juventino. Nel finale c'è gloria pure per Milik. A Torino finisce 3-0. La squadra di Allegri sale al terzo posto in classifica con 33 punti e scavalca proprio la formazione di Sarri.