Serie A, Juve-Inter 3-2: bianconeri quarti. Due espulsioni e tre rigori

Due espulsioni e tre rigori, Pirlo porta a casa i tre punti

Succede di tutto in Juve-Inter, ma a portare a casa i tre punti è la formazione di Andrea Pirlo che si impone sugli avversari per 3-2. Ad andare in vantaggio sono i bianconeri con Ronaldo al 24', che prima si fa parare i rigori ma sulla ribattuta non sbaglia e la mette in rete. Sempre dagli 11 metri Lukaku realizza il gol del pareggio al 35', ma nei minuti di recupero ci pensa Cuadrado, con la prima marcatura stagionale, a riportare in vantaggio la sua squadra. Sia nel primo tempo che nella ripresa Calvarese viene chiamato al VAR in più occasioni, decretando rigori ed espulsioni: una per parte, con Bentancur prima e Brozovic poi, entrambe per doppio giallo. Chiellini con un autogol riporta il punteggio sul 2-2, ma con un altro rigore Cuadrado riesce a portare a casa i tre punti.