Altra sconfitta per Juric. Il tecnico croato non riesce a dar seguito all'ottima vittoria contro il Sassuolo e cade all'Olimpico: il suo Monza esce sconfitto con il risultato di 3-1. La Lazio ha trovato terreno fertile. Già nel primo tempo si chiude il match. Prima Tavares, poi Isaksen: i biancocelesti trovano un 1-2 micidiale che spezza le speranze lombarde. Poi il rosso a Lucchesi ha dato un taglio netto alla partita. Nonostante l'inferiorità, però, il Monza trova luce con il gol di Ghoclidize: il georgiano batte Mandas di testa e regala una speranza a Juric. Che svanisce, con la rete di Pinamonti a 10 minuti dalla fine. La Lazio continua a vincere. Il Monza, invece, rimane fermo a quota 4 punti. Prima vittoria per Palladino. Il suo Bologna passa a Bologna con il risultato di 1-2.