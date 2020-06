Serie A, Inter-Sassuolo 3-3: Magnani condanna Conte al pareggio

Partita schock per Antonio Conte e per la sua Inter al Meazza. Contro il Sassuolo finisce 3 a 3 e si allontana ancora di più la vetta della classifica, in attesa di capire l’esito della sfida tra Atalanta e Lazio. Marcature aperte dopo pochissimi minuti da Ciccio Caputo, abile a sfruttare al massimo uno svarione difensivo interista. Poi la squadra di Conte ritrova grinta: pareggio di Lukaku su rigore e poi gol di Biraghi per il 2 a 1. Il Sassuolo si rimette in carreggiata con Berardi, nel finale però succede di tutto. Borja Valero sigla il 3 a 2, ma Magnani rovina la serata ai nerazzurri mettendo a segno la rete del definitivo pareggio.