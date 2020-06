Serie A, Inter-Sampdoria 2-1: la Lula torna al gol. Juventus a sei punti

L’Inter, dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, torna a vincere e lo fa in campionato nella gara valevole per il recupero della 25^ giornata della Serie A. A San Siro finisce 2-1 con le reti nel primo tempo di Lukaku e Lautaro Martinez. Nella ripresa accorciano le distanze i blucerchiati con Thorsby, ma alla fine a vincere è la squadra di Conte ora a 6 punti dalla vetta con Juventus e Lazio impegnate rispettivamente nel prossimo turno contro Bologna e Atalanta.