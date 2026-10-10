Tre gol e tre punti per l'Inter, che ha battuto il Parma a San Siro chiudendo la pratica ducale in appena 31' di gioco. Dopo il vantaggio di Sucic al 13', i nerazzurri raddoppiano cinque minuti dopo grazie al calcio di rigore conquistato da Esposito e trasformato da Calhanoglu dopo una ripetizione. Al 31' ci pensa Thuram, su assist di Mkhitaryan, a chiudere definitivamente l'incontro. La squadra di Chivu resta così al primo posto in classifica portandosi a quota 16, a +3 su Roma e Lazio impegnate però domani. Il Parma, invece, comincia il corso Gilardino con un ko e resta diciassettesimo con 4 punti.