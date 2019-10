Serie A, Inter-Parma 2-2: Conte fallisce il sorpasso alla Juventus

Anche l’Inter si ferma. Dopo il pareggio della Juve a Lecce, non riesce ad approfittarne la squadra di Antonio Conte, che nella sfida delle 18 al Meazza si fa bloccare sul 2 a 2 da un ottimo Parma. Eppure sono i nerazzuri a passare in vantaggio al 23esimo, con la soluzione di Candreva che beffa Sepe. Gli uomini di D’Aversa non si scompongono e in quattro giri di lancette riescono prima a trovare il pareggio con Karamoh e poi a siglare il sorpasso con l’ex Roma Gervinho. Nella ripresa parte subito a marce altissime l’Inter che pesca il 2 a 2 con Lukaku dopo un lungo consulto al Var del direttore di gara Chiffi. Girandola di cambi per Conte: fuori Lautaro e dentro Esposito, poi a trazione anteriore con Politano per Gagliardini. Nonostante l’arrembaggio finale e sette minuti di recupero il 2 a 2 tiene e i nerazzurri falliscono il sorpasso sulla Juventus di Sarri.