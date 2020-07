Serie A, Inter-Napoli 2-0: Conte batte Gattuso e torna al secondo posto

L’Inter effettua il controsorpasso. I nerazzurri rispondono alla vittoria dell’Atalanta battendo 2-0 il Napoli a ‘San Siro’. Conte supera così Gattuso in uno dei match più interessanti della 37esima giornata grazie a un gol per tempo. Nella prima frazione il vantaggio porta la firma di Danilo D’Ambrosio in apertura, poi nella ripresa raddoppia Lautaro Martinez – entrato da pochissimi minuti – con un bel gol dalla distanza. L’Inter sale a 79 punti e torna al secondo posto in solitaria, a +1 sull’Atalanta e +4 sulla Lazio che giocherà domani in casa contro il Brescia.