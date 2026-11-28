I nerazzurri superano la Roma in classifica
L’Inter asfalta il Genoa. I nerazzurri battono la squadra allenata da De Rossi 4-0. Apre le marcature Lautaro Martinez poi la doppietta di Thuram e il rigore realizzato da Sucic. L’Inter supera in classifica la Roma in attesa della sfida di domani contro il Monza. I rossoblù rimangono al decimo posto.
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