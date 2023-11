Serie A, Inter-Frosinone 2-0: Dimarco e Calhanoglu per tornare di nuovo in testa

Al Meazza Inter-Frosinone finisce 2-0. Padroni di casa in vantaggio grazie ad un autentico capolavoro di Federico Dimarco alla sua seconda rete in questo campionato: appena superato il centrocampo, da posizione molto defilata, il mancino interista vede Turati fuori dai pali e così fa partire un pallonetto meraviglioso che fnisce in fondo alla rete. Il raddoppio dell'Inter arriva al 48' con un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. Grazie a questa vittoria l'Inter torna di nuovo in testa alla classifica, in attesa del match clu contro la Juve alla ripresa del campionato.