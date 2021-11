Serie A, impresa del Sassuolo contro il Milan, finisce 1-3. Spezia-Bologna 0-1

Seconda sconfitta di fila per il Milan che in ogni caso conserverà il secondo posto, sperando in una sconfitta del Napoli per rimanere in vetta. Nell'altra gara delle 15 Bologna e Spezia non vanno oltre il pari

Sassuolo show a San Siro, dove la partita contro il Milan finisce 1-3. I rossoneri passano in vantaggio al 21' con un colpo di testa di Romagnoli arrivato sugli sviluppi di un angolo, ma gli uomini di Dionisi ribaltano la partita prima dell'intervallo. Scamacca pareggia tre minuti dopo con una gran botta da fuori, mentre il sorpasso arriva con un'autorete di Kjaer, colpevole di aver deviato nella propria porta una conclusione avversaria. Nella seconda frazione la partita si fa bella e i neroverdi si divertono. Berardi allunga le distanze al 66' segnando il gol del 3-1 dopo aver ubriacato Romagnoli (espulso pochi minuti più tardi). Seconda sconfitta di fila per il Milan che in ogni caso conserverà il secondo posto, sperando in una sconfitta del Napoli per rimanere in vetta. Nell'altra gara delle 15 Il Bologna ha battuto lo Spezia 0-1 grazie al rigore trasformato da Arnautovic all'83'. Risultato giusto dati anche i tre pali colpiti dagli emiliani. Thiago Motta e i suoi, ancora sconfitti, non si allontanano dalla zona retrocessione.