Serie A, il virologo Pregliasco: “Possibile a luglio la presenza di una parte di tifosi negli stadi”

Il pubblico di nuovo allo stadio nel giro di qualche mese. Ad aprire a questa possibilità è stato il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano nonché direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi. Queste le sue considerazioni a Radio Punto Nuovo:

Sul ritorno degli spettatori negli stadi

Da metà luglio possibile una piccola fetta di spettatori negli stadi? E’ possibile. Per ridurre quanto più possibile la circolazione del virus è giusto però agire con cautela.

Sul vaccino a Coronavirus

Spero arrivi presto, ma ancora non sappiamo se questo virus può dare un’immunità per lungo o breve periodo. La disponibilità effettiva di un vaccino richiede un anno, un anno e mezzo come minimo. Per ora bisogna convivere con il virus.

Sulla risalita della curva pandemica

E’ un rischio che esiste e a cui dobbiamo pensare, attrezzandoci per evitare altri problemi. Più contatti portano a una possibilità maggiore di avere altri focolai. La sfida sarà quella di riuscire a individuarli in tempo per limitare la diffusione.