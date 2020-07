Piccola sorpresa nella gara d’apertura della 34° giornata di Serie A. Nell’anticipo delle 17,15, infatti, il Verona ferma sull’1-1 l’Atalanta. I nerazzurri erano passati in vantaggio con Duvan Zapata al 50′, poi Pessina ha riportato il punteggio in parità nove minuti più tardi. In virtù di questo risultato, gli uomini di Gasperini, con 71 punti, raggiungono al secondo posto l’Inter. Il Verona sale a quota 45, a -2 dal Sassuolo impegnato tra poco contro il Cagliari.