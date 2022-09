Serie A, il Verona batte la Sampdoria: terza sconfitta per i blucerchiati

Per la squadra di Giampaolo è la terza sconfitta in questo campionato

L'HellasVerona e la Sampdoria scendono in campo al Bentegodi, alle 18:00, per il terzo match della domenica di Serie A. I blucerchiati vanno avanti nel punteggio al 40' con un super gol di Caputo. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, bastano 8 minuti per completare la rimonta. Al 44' arriva il pareggio sulla zuccata di Henry, con il pallone che colpisce la traversa e poi viene deviato in rete dalla schiena dello sfortunato Audero. Allo scadere del primo tempo c'è gloria anche per il classe 2002 Doig, che firma il 2-1.