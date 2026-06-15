Il derby di Roma non si può spiegare. Bisogna viverlo per capire quanto sia importante per la città e per il calcio italiano. Non ha eguali. La passione che si respira nella Capitale nella settimana che porta alla stracittadina raggiunge un livello superiore rispetto a tutte le altre rivalità del calcio italiano, e forse anche oltre. Lo sa bene Totti. Che di derby ne ha giocati e soprattutto vinti. Proprio di questo ha parlato in un estratto di intervista rilasciata, insieme a Giuseppe Signori e Alessandro Nesta, al Corriere dello Sport. “La rivalità era il derby, i cugini, il fatto di non voler mai perdere una partita del genere. Però, allo stesso tempo, la rivalità poteva essere anche in campo con l’avversario, con un giocatore dello stesso livello. Perciò cercavi sempre di essere qualcosa in più”, le parole della leggenda giallorossa.