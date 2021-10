Serie A, il Torino batte 3-0 la Sampdoria. Ritorno al gol per Belotti

Il Torino, sempre padrone del gioco, conquista i 3 punti salendo al decimo posto in classifica

Torino e Sampdoria si affrontano nell'anticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A. I granata dominano per lunghi tratti del match disinnescando qualsiasi sortita offensiva degli uomini di D'Aversa. La gara si sblocca al 17' grazie a Dennis Praet (ex del match) che ha concluso nel migliore dei modi una grande azione orchestrata da Sanabria e Linetty. Il primo tempo si chiude senza altre occasioni. Belotti e compagni trovano il raddoppio con Singo al 52' dopo una gran bella transizione offensiva guidata da Pobega, ai padroni di casa viene anche annullato il gol di Verdi al 90' per fuorigioco. Il terzo gol arriverà due minuti più tardi grazie a Belotti che ritorna al gol dopo dieci giornate. I blucerchiati, mai pericolosi, finiscono la partita in 10 per il rosso diretto ai danni di Adrien Silva, punito per proteste troppo plateali. Il Torino sale al decimo posto con 14 punti mentre la Sampdoria si avvicina pericolosamente alla zona retrocessione.