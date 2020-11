Serie A, il Parma sbanca Marassi: 2 a 1 al Genoa

Il Parma torna a vincere e lo fa in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Gli uomini di Fabio Liverani superano per 2 a 1 il Genoa a Marassi e trovano 3 punti fondamentali per il prosieguo della loro stagione. Mattatore assoluto della serata Gervinho: l’ivoriano ha aperto le marcature a inizio gara e ha poi trovato il raddoppio ad inizio ripresa. A nulla è valso il primo gol in Serie A di Shomurodov, che ha soltanto accorciato le distanze per i padroni di casa: delude Scamacca, che manca una clamorosa occasione durante la prima frazione di gioco. Con questa vittoria gli uomini di Fabio Liverani salgono a 9 punti in classifica, mentre per Rolando Maran e il Genoa è notte fonda: quarta sconfitta consecutiva e penultimo posto.