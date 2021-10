Serie A: il Napoli vince 1-0 il derby con la Salernitana e rimane imbattuto

I partenopei all'Arechi superano di misura la squadra di Colantuono e costringono il Milan a vincere per tenere il passo in classifica

Nel match delle 18:00, il Napoli batte la Salernitana 1 a 0 nel derby campano, rimane primo, imbattuto e sale a quota 31 punti in classifica. Il goal arriva al 61' grazie a Zielinski che è il più lesto di tutti a raccogliere la sfera in area e a battere Belec di sinistro. Gli azzurri obbligano di fatto il Milan alla vittoria contro la Roma se vuole tenere il passo. La partita è finita con un uomo in meno per parte: dopo l'espulsione di Kastanos al 69', è stato espulso anche il senegalese Koulibaly al 77'. La Salernitana è stata coriacea e ha provato a fermare le avanzate della squadra di Spalletti, ma i partenopei hanno tenuto e portato a casa 3 punti importanti. La squadra di Colantuono rimane penultimo a 7 punti davanti solo al Cagliari fermo a 6.