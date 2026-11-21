Gli azzurri non vincevano dalla sfida di Monza dello scorso ottobre. Allegri ritrova il sorriso
Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"
Il Napoli torna a sorridere. Dopo quasi un mese, gli azzurri ritrovano i tre punti in campionato, battendo il Torino di Abate. Basta il solito McTominay per decidere la sfida: lo scozzese trova la rete con una conclusione dalla distanza, sulla quale Perri non può nulla. Allegri tira un sospiro di sollievo e guarda al futuro con maggiore serenità. La vittoria permette al Napoli di salire a quota 19 punti, ma la vetta resta lontanissima: quasi 20 lunghezze di distanza. Un divario pesante.
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