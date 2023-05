Serie A, il Napoli frena a Bologna. Colombo regala la salvezza al Lecce

Fa festa la formazione di Baroni che anche l'anno prossimo giocherà nel massimo campionato. A Spalletti invece non basta la doppietta di Osimhen

Si chiudono anche le partite del pomeriggio di questa domenica di Serie A. Il verdetto principale arriva dallo U-Power Stadium di Monza dove il Lecce, grazie al rigore di Colombo al 100esimo minuto, conquista la salvezza. Gioia incontenibile per i salentini che dunque anche l'anno prossimo parteciperanno alla massima divisione. Sull'altro campo invece, al Napoli non è bastata la doppietta di Osimhen per battere il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù pareggiano i conti grazie alle reti di Ferguson e De Silvestri.