Serie A: il Napoli pareggia 1-1 in casa contro il Verona. Lazio-Salernitana 3-0

Nelle gare delle 18, i partenopei non vanno oltre il pari contro la squadra di Tudor. I biancocelesti passeggiano contro la penultima della classe

Oggi alle 18:00 sono scese in campo Lazio-Salernitana e Napoli-Hellas Verona. Allo stadio Olimpico i biancocelesti hanno battuto la Salernitana tre a zero. Immobile ha aperto le marcature alla mezz'ora, a seguire le reti di Pedro e di Luis Alberto. La squadra di Sarri sale a 21 punti in classifica, sopra la Roma e a ridosso dell'Atalanta, che con la vittoria di ieri è salita a quota 22. La Salernitana invece, rimane inchiodata al penultimo posto (7 punti). Gara decisamente più equilibrata allo stadio Maradona di Napoli dove i partenopei sono stati bloccati dal Verona, che dopo aver fermato Roma, Lazio e Juventus, strappa un punto prezioso. Al vantaggio di Simeone al 13', ha risposto DiLorenzo al 18'. Il Verona ha chiuso la partita in nove in seguito alle espulsioni di Bessa e Kalinic. Il Napoli resta primo a 31 punti in attesa del derby Milan-Inter di questa sera alle 20.45. La squadra di Tudor sale a 16 punti, aggancia l'Empoli ed è a due lunghezze dalla Juventus.