Serie A: il Milan pareggia in extremis con la Spal, Defrel abbatte la Fiorentina. Ok Verona e Samp

Dopo la bella vittoria con la Roma, il Milan ferma la sua corsa in casa della Spal. La squadra di Pioli non va oltre il 2-2, nonostante la superiorità numerica per più di un tempo. In gol Valoti e Floccari per gli estensi, mentre per i rossoneri segna Leao e quasi allo scadere arriva l’autogol di Vicari.

Brutta sconfitta per la Fiorentina, strapazzata in casa propria dal Sassuolo di un super Defrel, autore di una doppietta. Il Verona vince ancora, in rimonta contro il Parma con un rocambolesco 3-2. Vittoria importante per la Samp di Ranieri, che batte il Lecce al Via del Mare nello scontro salvezza. La partita finisce 1-2. Decisivo Ramirez con due gol su rigore.