Serie A, il Milan espugna il Dall’Ara: contro il Bologna finisce 2-3

Si è conclusa la quindicesima giornata di Serie A con il posticipo che ha visto il Milan espugnare il Dall’Ara di Bologna. I rossoneri vincono contro la squadra di Mihajlovic per 2-3. Al 15’ la squadra di Pioli passa in vantaggio grazie a Piatek che dopo essersi procurato un calcio di rigore, lo realizza spiazzando Skorupski. Il protagonista della fine del primo tempo è Theo Hernandez. Il terzino del Milan prima sigla il gol del 2 a 0 al 32’ e dopo 8 minuti, sugli sviluppi di un corner del Bologna, devia il pallone nella propria porta. I rossoneri si riportano in vantaggio di due gol dopo un minuto dall’inizio della ripresa, con la rete di Bonaventura. L’arbitro Chiffi, grazie all’ausilio del Var, assegna al 82′ un calcio di rigore anche al Bologna che viene realizzato da Sansone, riaprendo così il match. Il risultato rimane però sul 2-3, il Milan sale a 20 punti in classifica.