Un Milan straripante batte 5-1 il Frosinone a San Siro e si riprende con forza il quarto posto in classifica. A partire meglio sono i ciociari, che colpiscono anche una traversa, ma al 4' Calvani beffa Palmisani con un autogol sfortunato e porta avanti i rossoneri. I ritmi sono altissimi e al 19' arriva il raddoppio milanista di Ramos, mentre sei minuti dopo i gialloblù provano a tornare in partita grazie alla rete di Masini. La ripresa, però, è assolutamente a senso unico: Jashari, Cisse e Pulisic dilagano e regalano un 5-1 convincente ad Amorim. Il Milan sale così a 27 punti, a -1 dall'Inter terzo (impegnato stasera a Bergamo contro l'Atalanta) e a -3 dalla Roma seconda. Il Frosinone di Alvini invece, protagonista comunque di un avvio stagionale storico, resta a 20 punti, settimo alle spalle della Juventus ma davanti a Napoli e Bologna.