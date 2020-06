Serie A, il Milan cala il poker a Lecce. Pari tra Fiorentina e Brescia

Questa sera è iniziata ufficialmente la ventisettesima giornata di Serie A: alla ore 19:30 sono andate in scena le prime due partite, Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia. I rossoneri espugnano 4-1 il Via del Mare grazie alle reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. Inutile il gol su rigore del momentaneo pareggio di Mancosu. I viola invece impattano in casa contro la squadra di Diego Lopez. Gli ospiti al 17′ si erano portati in vantaggio dagli undici metri con Donnarumma, ma gli uomini di Iachini pochi minuti più tardi al 29′ hanno riacciuffato il risultato grazie a Pezzella. Da sottolineare che la Fiorentina ha chiuso il match in dieci a causa dell’espulsione per doppio giallo di Caceres.