Serie A, il Milan abbatte il Cagliari: a San Siro è 4-1

Anche i rossoneri raggiungono la vetta della classifica grazie alla seconda vittoria consecutiva

Risultato mai in dubbio a San Siro e già in cassaforte nel primo tempo. Al 12’ il Milan è gia avanti grazie ad una bella traiettoria disegnata da Tonali su punizione. Il pareggio è immediato e arriva appena tre minuti dopo (15’). Joao Pedro scodella il pallone al centro dell’area di rigore avversaria, bravo Deiola che di testa infila Maignan. Non passano nemmeno 300 secondi, al 17’ il Milan è di nuovo avanti grazie a un tiro di Leao deviato da Brahim Diaz (a cui la Lega ha assegnato il gol). Al 24’ i rossoneri si portano sul 3-1, bella cavalcata del numero 10 rossonero che arrivato al limite dell’area scarica su Giroud che di prima manda la palla in fondo al sacco con un bel tiro a giro. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un calcio di rigore a favore del Milan, trasformato dalla punta ex Chelsea al 43’. Il Milan dunque in vetta alla classifica a punteggio pieno con Roma, Lazio e Inter.