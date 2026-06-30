La Juve trova una consolazione individuale in una stagione deludente

Redazione
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Bruno Conti saluta. Ora serve rivoluzionare il settore giovanile

La Juve ha appena ricevuto una magra consolazione. I bianconeri possono sorridere dopo il premio assegnato a Conceicao: è del portoghese, infatti, il gol più bello della Serie A. Battuti i gol di Zielinski e di Calhanoglu. La rete dell’esterno bianconero è quella siglata nel pirotecnico 3-3 contro la Roma, una partita che stava pesando enormemente sulle sorti Champions della squadra di Gasperini. Alla fine, però, quel risultato è stato inutile ai fini della classifica. Il club giallorosso è andato comunque in Champions, mentre la Juve si è dovuta “accontentare” della qualificazione in Europa League.

AS Roma v Juventus FC - Serie A

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