Sorride Daniele De Rossi. Il Genoa si riscatta dopo il ko contro la Roma e batte il Venezia 1-0. Decide un gol di Ellertsson nel primo tempo. Girandola di gol a Bergamo. Il Frosinone di Alvini continua a stupire e ferma l'Atalanta (4-4). Nella prima frazione la squadra di Sarri chiude sul 3-2: doppiette di Krstovic e Schmid, in mezzo la rete di Ederson su rigore. Poi ad inizio ripresa segnano Calò ed Elmas. Nel finale il pari di Terzic. Il Frosinone rimane in zona Europa, l'Atalanta scivola all'undicesimo posto.