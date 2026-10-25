Il pareggio contro il Napoli, nonostante non siano passate neanche 24 ore dal 3-3 al Maradona, è già un ricordo. Già, perché la Roma è già tornata a correre in vista della sfida di martedì all'Olimpico contro il Cagliari. Domani Gasperini parlerà in conferenza stampa alle 13:30, ma intanto il tecnico giallorosso si è consolato con un pranzo tutto romano. Gasp, infatti, si è concesso un pasto nello storico ristorante romano "La Villetta dal 1940", venendo immortalato sui social del locale. Il tecnico è apparso sorridente, sintomo sì del rammarico per il risultato di ieri contro gli azzurri ma anche della consapevolezza che questa squadra, anche se non al 100% e con assenze importanti, sa dire la sua.

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