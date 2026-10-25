Il 3 novembre la Roma giocherà contro i Red Devils a Old Trafford

Redazione
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Un'altra sconfitta per il Manchester United, l'ennesima di un inizio di stagione disastroso. I Red Devils sono in piena zona retrocessione: sedicesimo posto in classifica e solamente sette punti conquistati in otto partite. Oggi è arrivato un altro clamoroso ko. Il Bournemouth ha vinto 0-3 a Old Trafford grazie alle reti di Rayan, Tavernier e Evanilson. Il 3 novembre la Roma giocherà a Manchester, ma nel frattempo è attesa una rivoluzione in panchina. La posizione di Carrick è in bilico ed è a serio rischio esonero. Sullo sfondo ci sono Nagelssman e Conte.

carrick Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3

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