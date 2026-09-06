Primo punto per Juric, ancora a secco il Venezia
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Il Frosinone vince ancora. Secondo successo di fila dopo il 3-0 alla Fiorentina, questa volta a cadere è il Venezia battuto 3-2. Decisiva la doppietta di Raimondo e il gol nel finale Kvernadze. A nulla è serviva la rimonta dal 2-0 a 2-2 dei lagunari con le reti di Yeboah e Sagrado. Rimane a zero punti il Venezia dopo le prime tre partite. Smuovono, invece, la classifica Parma e Monza che si dividono la posta in palio e trovano il primo punto della stagione. Finisce 1-1 al Tardini: Lontani risponde a Robinson.
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