Un vero e proprio clan argentino quello a Trigoria: Dybala, Soulé, Balerdi, Molina e Castro. E tutti e cinque ieri erano in campo nel finale e hanno guidato la straordinaria rimonta della Roma contro l'Atalanta. Matias è stato protagonista con un gol e un assist, mentre la Joya ha firmato il passaggio vincente per il numero 18. Nel 2011 contro il Palermo avevano giocato insieme Lamela, Heinze, Burdisso e Gago. C'era anche Osvaldo, nato in Argentina, ma naturalizzato italiano nel 2007. Per ritrovare una rosa con lo stesso numeri di calciatori dell'albiceleste bisogna riavvolgere il nastro e tornare alla stagione 2001/2002. In quel caso c'erano Batistuta, Samuel, Cufré, Balbo e Cejas. Ma tutti in campo nello stesso momento non si erano mai visti anche perché il portiere Cejas non ha mai esordito in gare ufficiali. Una colonia che ovviamente non è sfuggita dall'altra parte del mondo e la telecronaca di un giornalista argentino è andata virale sui social. Un urlo di gioia al gol di Soulé: "Locura en la capital", in italiano "che follia nella Capitale". E anche i principali siti e giornali sudamericani hanno elogiato la Roma. Ora la palla passa a Scaloni che avrà l'imbarazzo della scelta.

🇦🇷 🎙️comunque abbiamo un popolo dietro! il telecronista argentino impazzisce. e poi quel boato... 💦#romaatalanta pic.twitter.com/CVLfYwn7fY — Simone Voccia (@im_simonev) September 6, 2026