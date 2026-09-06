Il gol, l'esultanza e le lacrime. È stata la notte di Matias Soulé che con un gol nei minuti di recupero ha piegato l'Atalanta facendo esplodere di gioia gli oltre 67mila tifosi presenti all'Olimpico. Su Instagram è arrivato anche il dolce messaggio del papà: "Hai giocato per mesi con la pubalgia finché ti sei dovuto fermare perché non ce l'hai più fatta, e da quel momento in poi hai iniziato a lavorare per momenti come questi". L'estate di Soulé è stata complicata e le voci su un suo possibile addio non si sono mai fermate. Alla fine è rimasto e ha già messo a referto due gol: uno col Lecce e quello pesante di ieri sera. Ora la testa va alla Champions League, giovedì la prima contro il Fenerbahce.